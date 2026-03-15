Cicpc investiga doble homicidio: matan a pareja de 66 años y hieren a su hijo

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Una noche de terror se vivió este sábado 14 de marzo en el sector José Félix Ribas II del municipio Infante, estado Guárico, tras el asesinato de una conocida pareja de sexagenarios.

Las víctimas, identificadas como Xiomara Lourdes Seijas Fajardo, jefa del consejo comunal de la zona, y su esposo Gustavo Antonio Espinoza, fueron emboscadas por desconocidos frente a su vivienda.

El ataque también dejó a un familiar herido, activando de inmediato las alarmas de los organismos de seguridad en la entidad llanera.

Matan a pareja de 66 años y hieren a su hijo en Guárico

De acuerdo con Noti Guárico, Seijas y Espinoza, ambos de 66 años, se encontraban sentados en la parte externa de su residencia, cuando hombres que se desplazaban a pie irrumpieron en la calle Rafael Urdaneta y abrieron fuego de manera repetida contra la pareja.

En medio de la ráfaga de disparos, el hijo de ambos también resultó alcanzado por un proyectil en el brazo.

Tras la huida de los sicarios, los heridos fueron auxiliados por vecinos y familiares, quienes los trasladaron al Centro Diagnóstico Integral (CDI) "Padre Chacín".

Pese a los esfuerzos de los galenos de guardia, la pareja falleció poco después de su ingreso debido a las múltiples heridas de bala que comprometieron órganos vitales.

Por su parte, el hijo de las víctimas fue estabilizado y se encuentra fuera de peligro.

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) acudieron al lugar del crimen para realizar el levantamiento de evidencias.

Aunque las investigaciones apenas comienzan, las autoridades no descartan ninguna hipótesis.

Sin embargo, debido a la modalidad del ataque, la tesis de la venganza personal es la que cobra mayor fuerza para los investigadores.

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