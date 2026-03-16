Fingió el robo de su auto para encubrir un fatal accidente: un niño muerto y otro herido tras arrollamiento

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Un niño murió y otro resultó gravemente herido tras ser arrollados por un conductor, quien se dio a la fuga tras el incidente.

El hecho se registró en la localidad de Winter Haven, en el condado de Polk, en Florida (EEUU). De acuerdo con la oficina del aguacil, la investigación sobre este caso comenzó cerca de las 8:25 de la noche del pasado miércoles, tras recibir reportes sobre el accidente.

Funcionarios de la policía indicaron que los dos menores de edad participaban en una actividad de una iglesia cercana cuando cruzaron hacia el lado oeste de la vía.

Poco después, cuando intentaron cruzar la calle nuevamente, una camioneta que circulaba hacia el norte los impactó y se dio a la fuga.

Uno de los niños, de 8 años, murió por causa de sus heridas. El otro, de 10 años, sufrió fractura de brazo, fractura de fémur y una fractura compuesta de cráneo; permanece en condición crítica pero estable.

Fingió el robo de su auto para encubrir su culpa

En la escena del accidente, los investigadores encontraron dos pequeñas piezas plásticas compatibles con la parte inferior de un vehículo sospechoso.

Además, un video de vigilancia captó un vehículo que viajaba hacia el norte.

La sospechosa del mortal impacto quedó identificada como Victoria Johnson, de 30 años de edad, quien llamó a la oficina del alguacil al día siguiente para reportar como robado su Hyundai Santa Fe 2009 de color azul oscuro. Sin embargo, cuando los agentes acudieron a su residencia, ella no estaba ahí.

Minutos después, la localizaron cerca de la intersección de Spirit Lake Road y Thornhill Road, ella afirmó que su vehículo había sido robado.

Posteriormente, dijo que se lo había prestado a alguien; sin embargo, finalmente admitió que había conducido el miércoles por la noche y que “pensó que podría haber golpeado a alguien”.

Johnson también dijo a los agentes que entregó el vehículo a un hombre identificado como Corey Stewart para que “se deshiciera de él”.

Los agentes localizaron el vehículo en la vivienda de Stewart, quien estaba acompañado por otra mujer. Ambos quedaron detenidos y acusados de resistirse a su arresto.

Una inspección preliminar del vehículo reveló daños, piezas faltantes y posible material biológico compatible con el impacto contra un peatón.

Consumió drogas antes del fatal accidente

Según los documentos de arresto, Johnson dijo a los agentes que condujo por unos 20 minutos cerca de su casa la noche del accidente, ocurrido a pocos kilómetros de su casa. También indicó que era la primera vez en mucho tiempo que conducía, pues su licencia estaba suspendida tras un arresto previo por DUI.

Además, confesó que era consumidora frecuente de metanfetamina y había usado la droga antes de conducir esa noche.

Ahora, la responsable enfrenta cargos de abandonar la escena de un accidente con resultado de muerte, abandonar la escena de un accidente con lesiones graves, manipulación de evidencia, conducir sin licencia causando muerte y proporcionar información falsa a las autoridades.

Durante su primera comparecencia ante la corte, el juez determinó que permanecerá detenida sin derecho a fianza debido a que violó las condiciones de su libertad condicional.

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