Niña de un año muere tras ingerir gasolina por accidente: Cicpc investiga el trágico incidente

Suscríbete a nuestros canales

Una niña de apenas un años de edad falleció tras ingerir gasolina de manera accidental dentro de su vivienda.

De acuerdo con el reporte de Notitarde, el trágico incidente se registró en la población de Mapire, municipio José Gregorio Monagas del estado Anzoátegui.

Niña ingirió gasolina por accidente

Se pudo conocer que el pasado viernes, 13 de marzo, la niña tuvo acceso a un recipiente con combustible, el cual estaba dentro de su hogar y del cual habría bebido.

Cuando notaron lo sucedido, sus familiares la trasladaron de manera inmediata hasta un centro ambulatorio cercano. Sin embargo, debido a la gravedad de su estado, el personal médico ordenó su remisión hacia un centro de mayor complejidad.

A pesar de los esfuerzos por salvarle la vida, la pequeña falleció antes de que pudiera concretarse el traslado.

Cicpc investiga el trágico incidente

El cuerpo de la infante fue ingresado este sábado, 14 de marzo, a la morgue del Hospital Dr. Luis Felipe Guevara Rojas, en El Tigre.

Por su parte, comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

Niño en estado grave tras arrollamiento

En otro hecho, un niño de 11 años resultó gravemente herido en medio de un accidente vehicular que se registró en la parroquia Petare, al este de Caracas.

El menor de edad quedó identificado como José Manuel Martínez Aponte quien sufrió lesiones severas tras ser arrollado por un autobús, el pasado 27 de enero.

Familiares del niño informaron que actualmente se requieren insumos médicos para su tratamiento, por lo que piden apoyo con urgencia.

Entre los materiales necesarios, solicitan albúmina humana, gasas, compresas, guantes y cepillos médicos, materiales necesarios para su recuperación.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube