Cae alias "Franklin": Cicpc lo captura por hurtar cables de Cantv

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Tras un trabajo de inteligencia, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron la captura de un hombre señalado de sabotear las telecomunicaciones y hurtar cableado perteneciente a la empresa estatal Cantv.

El detenido, identificado como Franklin José Carvallo Acosta (40), fue interceptado en la parroquia Pedro José Ovalles, estado Aragua.

El modus operandi

A través de sus redes sociales, el director del Cicpc, Douglas Rico, informó detalles de la aprehensión.

Las investigaciones de campo realizadas por la Delegación Municipal Maracay determinaron que Carvallo Acosta utilizaba habilidades técnicas para sustraer el material estratégico de los postes y alcantarillados de la zona.

El objetivo principal de estos hurtos era la posterior comercialización del cobre y otros componentes en el mercado negro, afectando la conectividad telefónica y de internet de cientos de familias aragüeñas.

Al momento de la detención, los funcionarios verificaron los datos del sujeto a través del Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol).

El resultado confirmó que Franklin Carvallo es un delincuente recurrente, ya que se encuentra solicitado actualmente por hurto agravado.

Además, posee registros policiales previos por: Hurto genérico común, tráfico de drogas y hurto agravado (reincidencia).

El procedimiento fue notificado y puesto a la orden del Ministerio Público del estado Aragua.

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