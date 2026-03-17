Joven intentó estrangular a su cuñado de seis años tras una pelea: fue capturada y se enfrenta a este cargo

Suscríbete a nuestros canales

Lo que empezó como una simple "pelea de novios" casi termina en una tragedia en el sector El Lucero, parroquia Jorge Hernández del municipio Cabimas, estado Zulia.

Una joven de 18 años, identificada como Davimar Karine Quero Duno, descargó toda su furia contra la persona menos pensada: su cuñado, un pequeño de apenas 6 añitos.

Según las investigaciones del Cicpc (Delegación Municipal Cabimas), Davimar se encontraba en la casa de la víctima, donde también viven sus hermanos mayores.

Tras sostener una fuerte discusión con su pareja (hermano del niño), este salió de la vivienda dejándola sola con el menor.

En un arrebato de ira y frustración, la mujer arremetió contra el niño e intentó estrangularlo.

A pesar de su corta edad, el pequeño logró morder a la mujer, lo que hizo que ella lo soltara por un instante.

Aprovechó ese segundo para zafarse y correr a pedir ayuda justo cuando otra de sus hermanas llegaba a la residencia.

Sin perder tiempo, la familia acudió a las autoridades, quienes rastrearon y capturaron a Quero Duno en la misma zona.

Quero, fue puesta a orden del Ministerio Público y enfrentará el cargo de Homicidio en grado de frustración,

Visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube