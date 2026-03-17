Fatal incendio deja varias víctimas en residencia de Nueva York: un niño entre los fallecidos

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Cuatro personas murieron tras quedar atrapados en un voraz incendio que consumió un edificio residencial. Autoridades identificaron a un niño entre las víctimas.

El trágico incidente se registró este lunes por la tarde en Queens (Nueva York, EEUU). El siniestro provocó que varias personas saltaran desde el edificio, en un esfuerzo desesperado por escapar de las llamas.

El Departamento de Bomberos de Nueva York informó que dos personas fueron trasladadas de urgencia a un hospital en estado crítico.

El fuego inició en un local comercial con dos pisos residenciales encima. “Este es un día difícil y trágico”, declaró la comisionada de los bomberos, Lillian Bonsignore.

Saltaban por las ventanas para escapar del incendio

El propietario de una gasolinera cercana dijo a los medios que escuchó una explosión y miró hacia el otro lado de la calle, donde observó que varias personas saltaban desde el edificio. “Algo explotó. Todo el techo estaba en llamas. La gente saltaba del edificio. Otros corrían cruzando la calle”, relató a Daily News.

“El Departamento de Bomberos llegó de inmediato. Vi cómo sacaban a tres personas. No les estaban prestando primeros auxilios; simplemente los subían directamente a la ambulancia. Pensé que estaban muertos. Estaba aterrorizado”, agregó el testigo.

El incendio se desató antes de las 12:30 del mediodía del lunes. Los bomberos tardaron poco más de cuatro minutos en llegar al lugar. “Se encontraron con un fuego intenso al llegar a la escena”, señaló la comisionada Bonsignore.

De acuerdo con el reporte compartido por El Diario NY, tres personas se lanzaron por las ventanas. Los paramédicos del servicio de emergencias realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar a las víctimas en plena calle. Además, seis bomberos recibieron atención médica por heridas leves.

Ocupaban el edificio de manera ilegal

Tres de las víctimas fallecieron en el lugar de los hechos, incluido un niño. Una cuarta víctima murió tras ser trasladada al Hospital New York-Presbyterian Queens, añadieron los medios.

Otros cinco civiles fueron hospitalizados, dos de ellos en estado crítico.

Durante las actividades para controlar las llamas, dos bomberos cayeron a través de una escalera de la estructura que colapsó. Ambos fueron rescatados por sus compañeros.

Un vecino indicó que cerca de 12 personas residían en el piso donde originó el fuego. “El apartamento estaba desocupado. Se suponía que nadie debía vivir allí. Lo habían ocupado ilegalmente”, comentó la residente. “Estaban utilizando un solo tomacorriente al que tenían conectada una gran cantidad de cables de extensión”, detalló.

Unos 230 bomberos y miembros del personal de emergencias tardaron aproximadamente dos horas y 15 minutos en lograr controlar el fuego de cuatro alarmas, informaron las autoridades del FDNY.

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