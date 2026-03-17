Madre de dos niñas muere en fatal accidente vial: conductor en contrasentido provocó el choque

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Una mujer de 27 años, madre de dos niñas pequeñas, murió un accidente de tránsito, luego de que un conductor, quien manejaba en sentido contrario, causara un fuerte choque.

El fatal incidente ocurrió en el condado de Volusia, Florida (EEUU). De acuerdo con los reportes de las autoridades de la Patrulla de Carreteras de Florida, el choque fue provocado por un vehículo que circulaba en contrasentido.

Conductor en contrasentido la arrolló

Funcionarios indicaron que el responsable sería el conductor de un automóvil marca Ford, quien circulaba hacia el norte por el carril con sentido sur.

El vehículo terminó por chocar de frente con el Honda de la víctima, identificada como Keissy Luperón Jiménez, quien circulaba en dirección sur. La mujer fue declarada muerta en el lugar del accidente, informó la cadena Fox.

El conductor del Ford fue identificado como un hombre de 33 años de edad, residente de Oviedo. Tras el choque, el presunto responsable fue trasladado al Centro Médico Halifax Health, presentaba heridas leves.

Investigan la muerte de joven madre

El choque frontal generó una fuerte movilización de equipos de emergencia en la zona. La investigación del incidente continúa a cargo de la Patrulla de Carreteras de Florida.

El accidente fatal provocó el cierre de un tramo de la avenida Kepler, las autoridades pidieron a los conductores evitar circular por la zona mientras se atendía la emergencia.

No se revelaron detalles adicionales sobre las circunstancias que llevaron al conductor a circular en sentido contrario.

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