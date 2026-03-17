Sobrevive con fuertes lesiones: rescatan a hombre que cayó desde el primer viaducto de la Caracas-La Guaira

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Equipos de rescate del Cuerpo de Bomberos de Caracas se encuentran desplegados este martes en las profundidades del primer viaducto de la autopista Caracas-La Guaira, tras reportarse la caída de un ciudadano desde la estructura.

El hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada, resultó con múltiples traumatismos tras caer de una altura estimada de 250 metros.

Rescatan a hombre que cayó desde el primer viaducto de la Caracas-La Guaira

El jefe de los Bomberos de Caracas, general Pablo Palacios, informó los detalles del procedimiento que se mantiene en desarrollo.

"Equipos de rescate del Cuerpo de Bomberos de Caracas se trasladaron al viaducto número N1 de la autopista Caracas-La Guaira, donde un ciudadano cayó y resultó con fuertes lesiones", se lee en la publicación de su cuenta de IG.

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