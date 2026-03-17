Acoso digital en Venezuela: conozca cinco pasos esenciales para frenar ataques en internet y dónde denunciar

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El acoso a través de plataformas digitales se convirtió en una amenaza constante para ciudadanos de todas las edades en Venezuela.

Desde insultos y amenazas hasta la publicación de fotos sin permiso, estas agresiones en el mundo virtual tienen consecuencias graves en la vida real, afectando la tranquilidad y la seguridad de quienes las padecen.

Afortunadamente, en el marco legal venezolano existen normas específicas y organismos preparados para recibir denuncias y castigar a los responsables.

¿Qué es el acoso digital y cómo se manifiesta?

El acoso en redes, también llamado ciberacoso, es cualquier comportamiento que busca humillar o intimidar a alguien usando la tecnología. En Venezuela, las formas más comunes son el envío de mensajes de odio, el robo de identidad para hacerse pasar por otro, la difusión de rumores falsos y el hostigamiento constante por mensajes privados o comentarios públicos.

Las leyes que te protegen

El país cuenta con varias herramientas legales para combatir estos delitos. La Ley Especial contra Delitos Informáticos y el Código Penal permiten sancionar a quienes roban datos o difaman a otros. Además, existen normas específicas como la LOPNNA, que brinda protección especial si las víctimas son niños o adolescentes, asegurando que nadie esté desprotegido ante la violencia digital.

Pasos para realizar una denuncia efectiva

Si estás pasando por una situación de acoso, lo primero es mantener la calma y no responder a las provocaciones. El proceso recomendado es el siguiente:

Toma capturas de pantalla de los mensajes y guarda los enlaces de las publicaciones ofensivas.

Utiliza las opciones de denuncia de aplicaciones como Instagram, TikTok o WhatsApp.

Presenta tu caso ante el CICPC (División de Delitos Informáticos) o el Ministerio Público.

En casos de peligro, puedes solicitar que un juez ordene borrar el contenido o dicte medidas para que el agresor no se acerque.

Recomendaciones para tu seguridad

Para fortalecer tu caso y tu bienestar emocional, nunca borres las evidencias, por muy desagradables que sean, ya que son el respaldo de tu denuncia.

Asimismo, las autoridades recuerdan que es vital que refuerces la privacidad de tus cuentas para elegir quién puede contactarte y busques ayuda de profesionales, tanto abogados como psicólogos, para afrontar la situación con mayor fuerza.

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