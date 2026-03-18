Lo asesinaron tras salir de fiesta con sus amigos: hallan cuerpo de un joven enterrado en un bosque

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Dos personas quedaron detenidas tras el hallazgo del cadáver de un hombre dentro de una fosa poco profunda.

El último arresto realizado por las autoridades relacionado con este crimen, ocurrido el pasado mes de diciembre en el condado de Denton (Dallas, Texas), fue el de un joven de 23 años.

El detenido, Chase Cook, quedó bajo custodia en la cárcel del condado de Tarrant y enfrenta un cargo de asesinato por la muerte de John Richardson, de 24 años.

El pasado 24 de diciembre, la policía de Fort Worth arrestó al primer sospechoso, Alexander James Nicholas, de 23 años, bajo un cargo de asesinato en relación con la muerte de Richardson.

Desapareció tras salir de una fiesta con sus amigos

Sobre el crimen, se conoció que Nicholas debía llevar a Richardson a su casa después de que ambos asistieran juntos a una fiesta el 30 de noviembre, reseñó AlDíaDallas.

Sin embargo, Richardson fue reportado como desaparecido el 1 de diciembre por su compañero de piso, quien, junto con la novia de Richardson y otros asistentes a la misma fiesta, aseguraron que desconocían su paradero.

Al ser interrogado por las autoridades, Nicholas dio versiones contradictorias sobre el sitio donde dejó a Richardson y lo que sucedió después de la fiesta.

Inicialmente, el sospechoso declaró que había discutido con Richardson antes de dejarlo entre Alliance Boulevard y un Buc-ee's. Un testigo, que también asistió a la fiesta, dijo a los agentes que Nicholas les había mostrado una pistola negra y plateada durante la fiesta.

Unos días después de la fiesta, Nicholas le dijo al testigo que Richardson “ya no volvería”.

Arrestado por posesión de un arma de fuego

Los agentes descubrieron que el acusado había sido arrestado en octubre de 2025 por la policía de Justin, por el porte de una pistola que coincidía con la que vieron los testigos en la fiesta. Cook estaba con Nicholas en ese momento y también fue arrestado.

Al ser entrevistado por la policía nuevamente, el 15 de diciembre, Nicholas negó cualquier implicación en la desaparición de la víctima. Declaró que Richardson accedió a ir con él a la casa de un amigo antes de que lo dejara en su destino, pero luego cambió de opinión y dijo que tomaría un taxi.

El sospechoso afirmó que dejó a su compañero en la vía de servicio en dirección norte de la Interestatal 35, entre Alliance Boulevard y Eagle Parkway, pero los investigadores determinaron que el lugar estaba demasiado alejado de cualquier negocio con conexión Wi-Fi o abierto al público, por lo que era poco probable que Richardson hubiera podido pedir un servicio de transporte.

Nicholas dijo que se reunió con Cook después de dejar a Richardson. Este último accedió a ser entrevistado por la policía el 17 de diciembre, y dijo a los agentes que el sospechoso lo recogió para hablar sobre “hacer música” antes de que discutieran.

Cook bajó del auto y caminó hasta la casa de un amigo cercano; el mismo dijo a la policía que no recordaba si había alguien más en el vehículo debido a que estaba ebrio. Al día siguiente, se reportó la desaparición de Richardson.

Cook negó saber dónde estaba el cuerpo de la víctima y lloró durante el interrogatorio.

Le dijo a su novia que cavó un hoyo en el bosque

Los investigadores también entrevistaron a la novia de Cook, quien dijo que recordaba que él se marchó durante la fiesta, tras recibir un mensaje de texto de Nicholas.

Asimismo, le dijo a los agentes que Cook regresó al día siguiente y le contó que estaban en el bosque. Unos días después, en estado de intoxicación, Cook le dijo que habían “cavado un hoyo de seis pies” esa noche.

El 18 de diciembre, los investigadores recibieron un informe forense digital del teléfono de Nicholas que mostraba que el dispositivo se apagó cerca de la 1:55 de la madrugada del 1 de diciembre, en un terreno baldío. El celular fue encendido casi cuatro horas más tarde en Fort Worth.

El 22 de diciembre los agentes recibieron los registros de llamadas del teléfono celular de Richardson, los cuales mostraron que su última ubicación era en la misma zona de cobertura celular que el área boscosa donde estaba el teléfono de Nicholas durante esas horas.

Tras obtener una orden de registro para el teléfono de Cook, los investigadores determinaron que estaba con los otros en el área boscosa.

La Unidad de Homicidios de la policía de Fort Worth realizó una búsqueda el 22 de diciembre en el bosque donde se ubicaron los tres dispositivos por última vez, en ese lugar encontraron el cuerpo de Richardson.

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