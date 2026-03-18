Golpeó a veterinario que le reclamó por abandonar a varios perritos: médico venezolano detenido

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Un hombre venezolano resultó detenido por su presunta responsabilidad en una violenta agresión contra un veterinario, luego de que este le reclamara cuando intentaba abandonar una caja con varios perritos en la perta de su local.

El incidente se registró en la localidad de Surco, en Perú. De acuerdo con el reporte del noticiero Buenos Días Perú, el médico notó el momento cuando el hombre se acercó a su establecimiento para abandonar a los cachorros, los cuales tendrían apenas dos días de nacidos. Fue entonces cuando el médico salió para regañar al venezolano.

Venezolano acusado de agresión contra un veterinario

Ante el reclamo, el hombre reaccionó de manera agresiva y comenzó a golpear al veterinario. Se conoció que otra persona, una mujer que acompañaba al presunto agresor, también llegó a agredir al profesional.

Tras su detención, al ser interrogado por una reportera del noticiero local en una comisaría, el acusado dijo que el veterinario se acercó a su camioneta y golpeó su espejo retrovisor, ese sería el motivo de su reacción. Asimismo, alegó que los perritos no son suyos y que los encontró en la calle.

Encontró a los cachorros en la calle

El venezolano aseguró que es médico de profesión y que, de buena fe, llevó a los animales hasta la veterinaria, centro que, según dijo, se caracteriza por ayudar a perritos abandonados y hace campañas para que los adopten.

Luego de que la víctima presentara una denuncia en la comisaría del sector, el agresor quedó detenido, mientras Fiscalización de la Municipalidad de Surco multó al extranjero por abandono de animal.

Se conoció que el acusado se presentó como doctor y mostró un carnet del Colegio Médico del Perú.

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