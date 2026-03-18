Denunció la compra de una moto robada y lo asesinaron: Cicpc captura al homicida en Caracas

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Un hombre de 28 años de edad fue violentamente asesinado, luego de presentarse ante las autoridades para denunciar a otro ciudadano, quien le vendió una moto solicitada por robo.

De acuerdo con el informe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), detectives de la Coordinación de Investigaciones de Homicidios Suroeste, lograron ubicar y capturar al presunto homicida este 15 de marzo.

Lo denunció por venderle una moto robada

Las autoridades informaron que la víctima respondía al nombre de Robert Alfonso Pantaleón Macayo, cuyo asesinato se registró en la localidad de Carapita, sector El Copito, parroquia Antímano, en el municipio Libertador, de Caracas.

Durante el proceso de investigación se pudo conocer que el detenido quedó identificado como Yerson José Rondón López, de 37 años de edad y apodado “El Mono”.

Los funcionarios revelaron que el acusado tiene registros por violencia y robo. Se pudo conocer que “El Mono” le vendió una motocicleta a Robert, la cual se encontraba solicitada por robo.

Cicpc captura al homicida

Cuando el joven fue retenido por agentes de los organismos de seguridad, quienes le informaron sobre la situación legal del vehículo, este les informó que le había comprado la motocicleta a Yerson Rondón.

Poco después, cuando el acusado supo sobre el procedimiento de investigación que realizaban las autoridades en su contra, optó por someter a Robert Pantaleón y, luego de una discusión, desenfundó un arma de fuego y le disparó.

La víctima murió de manera inmediata tras el ataque.

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