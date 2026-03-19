Mamdani rechaza deportación de exfuncionario venezolano: pide detener el proceso en la corte

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El enfrentamiento entre la administración local y las autoridades migratorias federales alcanza un nuevo nivel de tensión tras una resolución judicial inesperada. Los líderes neoyorquinos defienden la trayectoria de un servidor público que, según su versión, posee todos los permisos legales para residir en el país.

La disputa técnica sobre la documentación del empleado genera una ola de críticas hacia los métodos de procesamiento de la oficina de inmigración. Mientras el Ayuntamiento busca vías legales para frenar el proceso, el caso se convierte en un símbolo de la lucha por los derechos de los trabajadores extranjeros.

El alcalde Zohran Mamdani confirma que la corte falló y dictaminó una deportación a un exempleado del Ayuntamiento. Según, Fox News, informa que el juez Conroy emitió la orden de salida contra el analista de 53 años por falta de una firma.

¿Qué argumentos presentan la Corte contra el venezolano?

La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, describe la resolución judicial como un error lamentable que la ciudad planea anular mediante recursos legales. El trabajador permanece bajo custodia federal desde hace dos meses, luego de asistir a una cita rutinaria de seguimiento para su proceso de asilo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que Rubio Bohórquez ingresó como turista en 2017 y debió abandonar el territorio nacional ese mismo año. Por su parte, la defensa legal del analista asegura que el empleado cuenta con una autorización válida para permanecer en el país hasta octubre de 2026.

Mamdani expresó su indignación en redes sociales y exigió la liberación inmediata del funcionario, a quien describe como un servidor dedicado que siguió las reglas. La administración local insiste en que el problema administrativo de la firma faltante puede resolverse en menos de una hora de gestión.

¿Cuál es la postura del DHS ante este caso de deportación?

El organismo federal califica al trabajador municipal como un "delincuente extranjero ilegal" y hace referencia a un arresto previo por cargos de agresión. Esta etiqueta genera un intercambio agresivo de acusaciones con los líderes de la ciudad, quienes critican la actitud de la oficina de ICE.

La alcaldía niega que el historial del analista represente una amenaza y enfoca sus críticas en lo que consideran tácticas burocráticas intimidatorias contra residentes integrados. El Ayuntamiento reitera su compromiso de proteger a sus empleados frente a decisiones que perciben como arbitrarias y carentes de fundamento lógico.

El conflicto administrativo escala a una confrontación política directa entre la visión de "ciudad santuario" de Nueva York y las prioridades de remoción del gobierno central. Ambas partes mantienen posiciones firmes mientras el reloj corre para la ejecución de la orden de expulsión dictada por el juez.

¿Qué pasos siguen ahora tras el fallo?

Nueva York prepara una apelación oficial que debe presentar antes de la fecha límite fijada para el próximo 17 de abril de 2026. Julie Menin y el alcalde Mamdani demandan que el analista recupere su libertad para continuar el proceso judicial fuera de las instalaciones de detención.

Los abogados de la ciudad trabajan en la corrección del error técnico en la solicitud de asilo para invalidar el sustento de la orden de deportación. El éxito de esta estrategia legal determinará si el funcionario puede retomar sus labores de análisis de datos en el Concejo Municipal.

La comunidad venezolana en la Gran Manzana sigue de cerca este caso, pues temen que errores administrativos similares afecten a otros solicitantes con procesos activos. El desenlace de esta batalla jurídica marcará un precedente importante sobre la estabilidad laboral de los inmigrantes en puestos gubernamentales locales.

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