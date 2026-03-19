¿Se acabó la protección para migrantes? Tampa cambia estas leyes tras amenaza estatal

Suscríbete a nuestros canales

El Ayuntamiento de Tampa modificó oficialmente los protocolos internos de su departamento de policía para alinearse con las estrictas normativas de Florida que prohíben las ciudades santuario.

La alcaldesa Jane Castor notificó este ajuste al fiscal general del estado, James Uthmeier, tras una advertencia legal que señalaba posibles violaciones al Capítulo 908 de los estatutos estatales.

Objetivo

La medida busca evitar sanciones civiles severas, eliminando cualquier lenguaje que pudiera interpretarse como una limitación al intercambio de información con las autoridades migratorias federales.

Según detalla Univisión, esto garantiza que la ciudad cumpla con su obligación de apoyar la aplicación de las leyes de inmigración.

Pese a estos cambios, la administración local mantiene excepciones fundamentales para proteger la integridad de las investigaciones criminales.

Cambios

Bajo la ley actual, los oficiales no compartirán datos migratorios de víctimas o testigos que colaboren en el esclarecimiento de delitos, una estrategia importante para fomentar la denuncia ciudadana sin temor a la deportación.

Actualmente, Tampa refuerza su postura de cumplimiento mediante la asignación de seis oficiales y dos supervisores al programa 287(g), una colaboración técnica con el Gobierno Federal.

Esta colaboración, aunque es obligatoria para cárceles del condado, la policía municipal igual la ejerce de forma proactiva para evitar conflictos con la administración estatal de Tallahassee.

Tensión

Este escenario refleja la tensión política en Florida, donde el cumplimiento de las leyes migratorias se ha convertido en un eje central de la gestión pública.

Al ajustar estas políticas, Tampa se blinda ante posibles recortes de fondos o demandas judiciales, mientras intenta equilibrar la seguridad pública con la confianza de sus comunidades residentes.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.