El hot dog de Costco se queda en $1.50 bajo el mando del nuevo CEO

Suscríbete a nuestros canales

En un mundo donde la inflación parece no dar tregua, hay un bastión de resistencia que se mantiene inamovible. Los socios de Costco recibieron la noticia que tanto esperaban: el legendario combo de perrito caliente y refresco seguirá costando exactamente $1.50.

A pesar del aumento en las cuotas de membresía y el encarecimiento de otros productos en el patio de comidas, el nuevo liderazgo de la empresa ha decidido honrar una promesa que es ya parte del ADN de la compañía.

"Mientras yo esté aquí": el compromiso de Ron Vachris

Tras la salida del icónico director financiero Richard Galanti el año pasado —quien llegó a decir que el precio sería de $1.50 "para siempre"—, existía un temor real de que la nueva administración ajustara el costo por primera vez desde los años 80.

Sin embargo, en un video publicado este miércoles en la cuenta oficial de Instagram de Costco, el actual CEO, Ron Vachris, despejó todas las dudas:

El gesto: Sentado en un patio de comidas y disfrutando de un hot dog de un cuarto de libra, Vachris respondió a la pregunta del millón.

La sentencia: “El precio de los perritos calientes no cambiará mientras yo esté aquí”, afirmó tajante.

La valoración: Para el directivo, quien lleva décadas en la empresa, esos $1.50 representan una "calidad increíble" y una inversión inmejorable para el socio.

¿Cómo logra Costco mantener este precio?

Mantener un combo de carne de res de 1/4 de libra y un refresco con relleno ilimitado a ese precio no es una tarea sencilla en 2026. La empresa ha implementado tácticas maestras de eficiencia:

Producción propia: Costco fabrica sus propios perritos calientes en plantas masivas para controlar cada centavo del costo de producción. Optimización logística: Se han modificado incluso las máquinas de refrescos y la disposición del patio de comidas para reducir tiempos y costos operativos. El "Gancho" perfecto: El combo no busca generar ganancias directas; su función es atraer a los clientes al almacén y agradecerles por su lealtad a la membresía.

El combo frente a la inflación (1985 vs. 2026)

Concepto Año 1985 Año 2026 Precio del Combo $1.50 $1.50 Valor ajustado (aprox.) $1.50 $4.40 Ahorro real hoy $0.00 $2.90 por combo

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube