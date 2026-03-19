Récord histórico en Miami-Dade: Mark Zuckerberg adquiere propiedad de ultra-lujo por $170 millones

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El club de los multimillonarios en Miami, Florida ha sumado a un nuevo y poderoso miembro. Mark Zuckerberg, el fundador de Meta, acaba de hacer temblar el mercado inmobiliario de lujo al comprar una impresionante mansión en la exclusiva isla de Indian Creek, que es conocida en todo el mundo como el "Bunker de los Multimillonarios".

Esta transacción, que se cerró por la asombrosa cifra de 170 millones de dólares, no solo se posiciona como una de las compras más caras en la historia de Estados Unidos, sino que también establece un nuevo récord histórico para el condado de Miami-Dade, superando cualquier venta residencial anterior en la zona.

Un refugio de lujo extremo en el "Bunker de los Multimillonarios"

Esta impresionante propiedad, que solía ser el hogar del famoso cirujano estético Dr. Aaron Rollins y su esposa Marine, se asienta sobre casi 2 acres (0.8 hectáreas) frente al mar.

Según lo que reportan The Wall Street Journal y los registros de propiedad mencionados por The Real Deal, la mansión fue puesta en el mercado por 200 millones de dólares en noviembre de 2025, antes de que Zuckerberg y su esposa, Priscilla Chan, hicieran la compra en marzo de 2026.

La mansión es una verdadera joya de la arquitectura moderna, diseñada por el aclamado Ferris Rafauli.

Entre sus características más impresionantes se encuentran:

9 dormitorios y 11.5 baños repartidos en más de 2,600 metros cuadrados.

Un acuario de 1,500 galones que conecta la cocina con el comedor.

Una biblioteca con pasadizos secretos.

Un ala de bienestar que incluye una sauna de pared de sal del Himalaya, un gimnasio de última generación y un salón de belleza.

Un muelle privado diseñado para yates de gran calado, con vistas directas a la Bahía de Biscayne.

El éxodo de Silicon Valley hacia Florida no es solo un capricho

La llegada de Zuckerberg a Miami es parte de una tendencia más amplia, según fuentes del sector inmobiliario como Coldwell Banker Realty y analistas de Forbes.

Este movimiento destaca cómo las grandes fortunas de California están buscando nuevos horizontes en Florida.

Factores como los beneficios fiscales, especialmente la ausencia de un impuesto sobre la renta estatal, junto con el deseo de mayor privacidad, han convertido a Indian Creek en el nuevo centro del poder económico global.

Con esta adquisición, Zuckerberg se une a un selecto grupo de vecinos en la isla, que incluye a personalidades como Jeff Bezos, Ivanka Trump, Tom Brady y el inversionista Carl Icahn.

La isla, que cuenta con su propia fuerza policial privada y solo alrededor de 40 residencias, ofrece el nivel de seguridad que el CEO de Meta necesita para su familia.

El impacto en el mercado inmobiliario de Miami es notable

Según expertos locales, este nuevo récord de 170 millones de dólares establecerá un "techo" para las valoraciones en la zona.

"La llegada de personalidades como Zuckerberg y Bezos garantiza que el valor de las propiedades de lujo continúe aumentando de manera exponencial", señala el portal especializado Miami Condo Investments.

Aunque no supera el récord nacional de un penthouse en Nueva York vendido por 238 millones, este hecho reafirma a Miami como la indiscutible capital del Real Estate de ultra-lujo en 2026.

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