Hallan más de 400 cuerpos cerca de sede mundialista: esto se sabe sobre el cementerio clandestino

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El descubrimiento de 456 bolsas con restos humanos en las inmediaciones del Estadio Akron, en Zapopan, encendió las alarmas a pocos meses de que inicie la Copa del Mundo de 2026.

Dicho hallazgo, realizado por colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas, expone la grave crisis de violencia que atraviesa el estado de Jalisco, reportó MSN.

Colectivos como Guerreros Buscadores de Jalisco señalan que las labores de excavación se intensificaron en zonas cercanas a la sede mundialista, donde se han recuperado cuerpos completos y fragmentos óseos.

Un cementerio clandestino junto a la sede deportiva

Desde 2022, las labores de búsqueda en el entorno del Estadio Akron permitieron desenterrar más de 400 bolsas con restos humanos. Las zonas de Las Agujas, Nextipac y Plan de la Noria son las más afectadas, destacando un punto de construcción residencial donde obreros hallaron 290 bolsas.

Los registros indican que estos depósitos ilegales de cuerpos son utilizados de forma continua durante años, evidenciando una actividad criminal sostenida en las rutas que conducen al estadio.

El control del crimen organizado en la zona

Expertos y miembros de colectivos de búsqueda denuncian que los grupos criminales ejercen un control total sobre estos sitios. En muchos casos, los cárteles deciden qué restos permiten encontrar y cuáles mantienen ocultos, llegando incluso a amenazar a los peritos forenses que trabajan en el lugar.

Con más de 14.000 personas desaparecidas registradas, Jalisco se ubica como el segundo estado con mayor crisis de este tipo en México, una realidad que choca con la imagen de modernidad que se busca proyectar para el torneo.

¿Qué pasará con el Mundial?

A pesar del panorama de violencia, las autoridades de Jalisco mantienen los preparativos para los cuatro partidos del Mundial que recibirá el estadio en junio de 2026.

Se estima que el evento generará ingresos por mil millones de dólares y miles de empleos. Para intentar contener la situación, el gobierno reforzó la vigilancia con 3.000 cámaras nuevas, vehículos blindados, drones y el despliegue de la Guardia Nacional.

Sin embargo, las familias de las víctimas critican que se priorice la inversión en tecnología de vigilancia para el torneo mientras los análisis forenses y las búsquedas siguen sufriendo retrasos y falta de apoyo real.

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