Reporteros rusos heridos en suelo libanés tras la ruptura del alto al fuego: todo queda grabado en video

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Este jueves, 19 de marzo, un equipo de prensa de la cadena rusa RT, resultó herido tras un ataque israelí en el sur del Líbano.

Los afectados fueron identificados como el periodista británico Steve Sweeney y el camarógrafo Ali Rida, quienes grabaron el momento.

El incidente ocurrió mientras realizaban una cobertura informativa cerca del puente Al-Qasmiya, una zona estratégica que es blanco de recientes bombardeos por parte de las fuerzas de Israel. Ambos comunicadores fueron alcanzados por la metralla tras una explosión que impactó a escasos metros de su ubicación.

¿Qué ocurrió durante el ataque?

El suceso tuvo lugar cuando el equipo se disponía a cruzar un puente en su vehículo, en las inmediaciones de una base militar. El ataque se produjo debido a una respuesta de proyectiles por parte de Hezbolá y una posterior incursión terrestre israelí.

Previo al ataque, Sweeney había reportado una catástrofe humanitaria en la zona, señalando que miles de personas están durmiendo en las calles y vehículos debido al colapso de los refugios. Las autoridades libanesas elevaron a más de 900 el número de muertos desde que se intensificaron las operaciones el pasado 2 de marzo.

Denuncias de un ataque deliberado

Según los informes médicos, los periodistas se encuentran conscientes y fuera de peligro en un hospital de la región, donde Sweeney fue intervenido para la extracción de fragmentos de proyectil de uno de sus brazos.

Tanto RT como el propio camarógrafo, Ali Rida, denunciaron que el ataque fue directo y deliberado. Al momento del impacto, ambos portaban chalecos antibalas claramente identificados con la palabra "PRESS" (prensa).

Rida compartió imágenes del momento exacto de la explosión y del procedimiento médico realizado a su compañero para retirar la metralla.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, calificó el hecho como "no accidental", argumentando que el misil impactó precisamente donde se realizaba el reportaje y no en un objetivo estratégico militar. Rusia solicitó una respuesta formal de las organizaciones internacionales ante este incidente.

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