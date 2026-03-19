Costa Rica rompe relaciones diplomáticas con Cuba y así responde el gobierno de Díaz Canel

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El gobierno de Costa Rica cerró su embajada en La Habana y pidió a las autoridades de Cuba que retiraran a sus diplomáticos de su territorio.

San José esgrimió para su decisión un «deterioro» de la situación de derechos humanos y la «represión» contra opositores en Cuba.

"Hemos tomado la decisión de proceder (…) con el cierre de la embajada de Costa Rica en la República de Cuba. De igual forma, hemos solicitado a la cancillería de Cuba retirar a su personal diplomático de la embajada en San José, excepto los funcionarios consulares", dijo el canciller costarricense, Arnoldo André Tinoco.

Según el Ejecutivo, el cierre formal constituye una “señal firme de preocupación” y un llamado a cambios que permitan, en el futuro, restablecer relaciones plena, de acuerdo a informaciones, la embajada costarricense en La Habana ya se encontraba sin personal diplomático desde el pasado 5 de febrero.

El presidente Rodrigo Chaves cuestionó abiertamente la legitimidad del sistema político cubano.

“No reconocemos la legitimidad de ese Gobierno”, declaró, aludiendo a lo que calificó como “maltrato, represión y condiciones indignas” para la población.

El mandatario también anunció que los servicios consulares para ciudadanos costarricenses en Cuba serán gestionados desde Panamá, en el marco de un repliegue total de la presencia diplomática en la isla.

"Hay que limpiar el hemisferio de comunistas, así de fácil. Cada pueblo debe hacerlo ellos mismos, pero nosotros no le vamos a dar legitimidad al régimen que oprime y tortura a casi 10 millones de cubanos hoy. Que Dios bendiga a los cubanos y ojalá tengan la libertad, prosperidad y maneras de ganarse la vida pronto", dijo Chaves.

Rechazo del gobierno de Cuba

Antes esta decisión el gobierno cubano, rechazó las decisión tomada por su homólogo costarricense.

Rechazamos la decisión unilateral del gobierno de #CostaRica, de rebajar el nivel de las relaciones con #Cuba, limitándolas al ámbito consular, sin argumento ni justificación alguna.



Señalaron tal rompimiento como un "acto inamistoso"con el país caribeño, y que responded a presionen sobre el gobierno de EEUU.

Se trata de un acto inamistoso, que responde a evidentes presiones del gobierno de EE. UU., como parte de su renovada ofensiva para tratar de sumar a otros países a su fracasada política contra Cuba.



Pero se estrellarán contra la fortaleza de las históricas y entrañables relaciones entre ambos pueblos.

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