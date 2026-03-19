Ola de calor enciende la alerta por serpientes de cascabel en San Diego: zonas críticas y qué hacer ante una mordedura

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El condado de San Diego se enfrenta a una doble amenaza, tanto meteorológica como biológica.

En medio de una ola de calor extremo que está afectando al sur de California en marzo de 2026, las autoridades locales han emitido una alerta urgente: las serpientes de cascabel han despertado antes de lo habitual y su actividad ha aumentado notablemente en áreas residenciales y senderos.

A continuación, te presentamos la situación actual y las recomendaciones oficiales para evitar encuentros peligrosos.

El calor extremo acelera el "despertar" de las serpientes de cascabel

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), las temperaturas en el condado han alcanzado niveles récord para esta época del año, superando los 90°F (32°C) en las zonas costeras y sobrepasando los 100°F (38°C) en valles y desiertos como Borrego Springs.

Este fenómeno climático ha alterado el ciclo biológico de la fauna local.

De acuerdo con lo que informa CBS8, los expertos en vida silvestre han notado que las serpientes de cascabel están saliendo de sus refugios semanas antes de lo habitual.

Bruce Ireland, fundador del grupo de reubicación Snake Wranglers, mencionó que las llamadas para retirar serpientes de hogares se han duplicado en comparación con el año pasado, con más de 40 incidentes solo en el último mes.

Alerta en senderos y áreas urbanas de San Diego

El Departamento de Parques y Recreación del Condado de San Diego advierte que, aunque estos reptiles suelen evitar el contacto humano, el intenso calor los empuja a buscar sombra y agua, llevándolos directamente a patios traseros y senderos populares como Mission Trails y Torrey Pines.

Como señala el County News Center, las autoridades enfatizan que las serpientes son expertas en camuflaje.

"Muchos ciudadanos piensan que la serpiente siempre hará sonar su cascabel antes de atacar, pero esto no siempre es así", advierten los guardaparques.

Un movimiento brusco cerca de un arbusto puede desencadenar una mordedura defensiva de inmediato.

¿Qué hacer ante un encuentro o mordedura de serpientes de cascabel en medio de la ola de calor?

De acuerdo con las directrices del Departamento de Servicios para Animales de San Diego, si usted se topa con una serpiente, debe mantener una distancia de al menos tres metros y retroceder lentamente.

Nunca intente capturarla o matarla, ya que la mayoría de las mordeduras ocurren durante estos intentos.

En caso de una emergencia por mordedura, el medio Infobae y fuentes de salud locales como Rady Children’s Hospital recomiendan seguir estos pasos estrictos:

Llame de inmediato al 911.

Mantenga la calma: El pánico acelera el ritmo cardíaco y la propagación del veneno.

El pánico acelera el ritmo cardíaco y la propagación del veneno. Inmovilice la zona afectada: Mantenga la extremidad por debajo del nivel del corazón.

Mantenga la extremidad por debajo del nivel del corazón. Lo que NO debe hacer: No aplique torniquetes, no use hielo y, bajo ninguna circunstancia, intente succionar el veneno.

Recomendaciones para residentes y senderistas en medio de la ola de calor

Para ayudar a reducir los riesgos durante esta ola de calor, las autoridades recomiendan:

Mantener los patios limpios: Deshazte de escombros, madera acumulada o maleza alta donde puedan esconderse.

Caminar con precaución: Si planeas ir de excursión, usa botas resistentes y pantalones largos.

Mascotas con correa: Los perros son a menudo víctimas al olfatear arbustos; mantenlos cerca de ti en todo momento.

Las autoridades de San Diego instan a la comunidad a mantenerse informada a través de la aplicación AlertSanDiego y a reportar avistamientos en áreas públicas llamando al (619) 236-2341.

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