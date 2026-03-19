Precios del petróleo Brent y Texas este 19 de marzo: crudo redefine escenario global

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El mercado internacional del crudo registró un giro importante este 19 de marzo, con un repunte en los precios impulsado por factores externos.

La jornada estuvo marcada por la incertidumbre geopolítica, lo que generó reacciones inmediatas entre inversionistas y actores del sector energético, atentos a cualquier alteración en el suministro global.

Subida del Brent y el WTI hoy

Durante este día, los principales indicadores mostraron avances significativos. El petróleo WTI se posicionó en 97,23 dólares por barril, con un aumento moderado frente al cierre previo.

En contraste, el Brent reflejó un salto más fuerte al alcanzar los 114,35 dólares, consolidando una tendencia alcista más marcada en el mercado internacional.

Entre los datos clave de la jornada destacan:

WTI: aumento de 0,94 %

Brent: incremento de 6,49 %

Comparación con la jornada anterior

El comportamiento del mercado contrasta con lo registrado el 18 de marzo, cuando predominó una tendencia a la baja. En esa sesión, el WTI cayó hasta los 94,28 dólares por barril, mientras que el Brent descendió a 102,73 dólares, reflejando un retroceso general en las cotizaciones.

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