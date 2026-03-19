Precios del petróleo Brent y Texas este 18 de marzo: así cierra la jornada

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El mercado energético global registró este miércoles un repunte significativo en los precios del crudo. La jornada en el mercado de futuros de Londres cerró con un incremento del 3,83 % en el barril de Brent.

El crudo de referencia en Europa, el Brent del mar del Norte, finalizó la sesión en el Intercontinental Exchange (ICE) con un precio de liquidación de 107,38 dólares. Este valor representa un aumento de 2,96 dólares en comparación con el cierre previo, cuando se ubicó en 103,42 dólares. Durante la negociación, el indicador llegó a rozar los 110 dólares por barril.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, experimentó un alza del 0,11 %, situándose en 96,32 dólares. Aunque el incremento fue moderado en comparación con el Brent, los contratos para abril sumaron 0,11 dólares, alcanzando picos de 99,41 dólares durante la actividad bursátil, informó EFE.

Conflictos en instalaciones de gas y refinerías

La inestabilidad en los precios responde a la escalada bélica entre Irán, Israel y Estados Unidos. Teherán acusó a estas naciones de atacar el yacimiento de Pars Sur, localizado en la Zona Económica Especial de Energía en Asalouye. Este campo es reconocido como la mayor reserva de gas natural a nivel mundial, compartida entre Irán y Catar.

Como represalia, las autoridades iraníes advirtieron sobre posibles ataques a otras refinerías regionales. Estos eventos ya han generado consecuencias operativas, incluyendo un incendio en la principal planta de gas natural licuado de Catar, tras incursiones armadas en la zona.

Restricciones en el suministro y el estrecho de Ormuz

La seguridad energética global se encuentra comprometida por la situación en el estrecho de Ormuz, punto geográfico por donde transita el 20 % del petróleo mundial. El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí, emitió una orden directa para mantener bloqueado este paso marítimo.

Según los informes, el objetivo de la medida es "presionar al enemigo", en consonancia con las advertencias previas de la Guardia Revolucionaria sobre posibles acciones contra embarcaciones que intenten cruzar la vía.

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