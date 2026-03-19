Delcy Rodríguez designa al sustituto de Ernesto Villegas en el ministerio de Cultura

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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles la designación de Raúl Cazal como el nuevo Ministro del Poder Popular para la Cultura.

A través de sus canales oficiales, la mandataria destacó que la llegada de Cazal tiene como objetivo principal el fortalecimiento de la esencia venezolana y el rescate de las raíces históricas del país en este 2026.

De esta manera, Raúl Cazal, quien cuenta con una trayectoria ligada al sector editorial y la promoción del libro, asume el cargo con la misión de profundizar la conciencia cultural de los ciudadanos.

El nombramiento busca dar continuidad a las políticas de identidad nacional tras la salida de Ernesto Villegas Poljak.

“Para fortalecer nuestra identidad nacional, he designado a Raúl Cazal como nuevo ministro (...) con la responsabilidad de seguir enalteciendo la esencia de Venezuela y el valor de nuestras raíces”, expresó Rodríguez, quien además agradeció a Villegas por su "entrega y valiosa labor" durante los años que estuvo al frente del despacho.

El motivo de la salida de Villegas

Más temprano, Ernesto Villegas hizo pública su decisión de separarse de sus funciones ministeriales y partidistas.

En una carta dirigida a Diosdado Cabello, secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Villegas solicitó formalmente ser retirado del registro de militantes de dicha organización.

El exministro explicó que este paso es un requisito ético y legal para su próximo objetivo profesional: postularse como candidato al cargo de Defensor del Pueblo.

Este proceso de selección ha sido abierto recientemente por la Asamblea Nacional y busca renovar las autoridades del Poder Ciudadano.