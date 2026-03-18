¡Atención! Convocan a una marcha de trabajadores para el 19 de marzo: conoce el punto de encuentro

Este miércoles, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) convocó a una marcha para el jueves 19 de marzo en Caracas.
A través de sus canales de información, difundió la convocatoria con los detalles del punto de encuentro y hora de salida para la movilización.
Marcha de trabajadores en Caracas este 19 de marzo
De acuerdo con la información proporcionada, la movilización será este jueves 19 de marzo y tendrá como punto de encuentro y salida en la plaza Monumento CVG en Alta Vista.
Asimismo, señala que la salida será a las 7 de la mañana. La convocatoria resalta que "es momento de salir a las calles y alzar nuestra voz".
Adicionalmente, señala que "nos movilizamos por la PAZ de nuestra patria y por la liberación de nuestros recursos secuestrados que nos pertenecen".
Agrega que la marcha también es "para exigir la liberación inmediata de nuestro Presidente Nicolás Maduro y la Primera Dama, Cilia Flores".
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