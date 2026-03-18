Delcy Rodríguez designa nuevo ministro del Trabajo: ¿Quién es?

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles a Carlos Alexis Castillo como nuevo Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.
El nombramiento fue dado a conocer a través de los canales oficiales de la mandataria, quien resaltó que la llegada de Castillo busca consolidar la protección de los derechos de los empleados públicos y privados en este 2026.
Carlos Alexis Castillo se desempeñaba como integrante de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
También es abogado, profesor universitario y especialista en Derecho del Trabajo. Además, cuenta con una amplia trayectoria judicial enfocada en el bienestar de la clase trabajadora.
"Tengo plena confianza en su profesionalismo y amplia trayectoria en favor del bienestar y derechos de nuestra clase trabajadora", afirmó Rodríguez, quien agradeció públicamente al TSJ por otorgar el permiso correspondiente para que el magistrado asuma sus nuevas funciones ejecutivas.
Relevo
El nuevo ministro sustituye al dirigente Eduardo Piñate, a quien la presidenta encargada extendió su agradecimiento por su compromiso y adelantó que este pasará a asumir "nuevas responsabilidades" dentro del proyecto nacional, aunque no detalló el cargo específico.
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