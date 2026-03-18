Delcy Rodríguez designa nuevo ministro del Trabajo: ¿Quién es?

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles a Carlos Alexis Castillo como nuevo Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.

​El nombramiento fue dado a conocer a través de los canales oficiales de la mandataria, quien resaltó que la llegada de Castillo busca consolidar la protección de los derechos de los empleados públicos y privados en este 2026.

Carlos Alexis Castillo se desempeñaba como integrante de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

También es abogado, profesor universitario y especialista en Derecho del Trabajo. Además, cuenta con una amplia trayectoria judicial enfocada en el bienestar de la clase trabajadora.

​"Tengo plena confianza en su profesionalismo y amplia trayectoria en favor del bienestar y derechos de nuestra clase trabajadora", afirmó Rodríguez, quien agradeció públicamente al TSJ por otorgar el permiso correspondiente para que el magistrado asuma sus nuevas funciones ejecutivas.

​Relevo

​El nuevo ministro sustituye al dirigente Eduardo Piñate, a quien la presidenta encargada extendió su agradecimiento por su compromiso y adelantó que este pasará a asumir "nuevas responsabilidades" dentro del proyecto nacional, aunque no detalló el cargo específico.

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