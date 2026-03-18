Diosdado Cabello informa la suspensión de su programa Con el Mazo Dando este miércoles 18 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, informó este miércoles la suspensión de su programa semanal Con el Mazo Dando.

A través de sus canales oficiales, el ministro Cabello explicó los motivos por los que este miércoles 18 de marzo no se realizará la producción semanal habitual.

Con el Mazo Dando

Por medio de un mensaje de voz difundido en su canal de la plataforma Telegram, el ministro Cabello informó de la suspensión del programa el día de hoy.

De acuerdo con Cabello "su programa Con el Mazo Dando se suma al Júbilo Nacional y cede su espacio este miércoles 18 de marzo para la transmisión de todas las actividades de celebración".

Asimismo, resaltó que "vamos a tener en Venezuela conciertos, caravanas, reuniones de nuestro pueblo celebrando la gran victoria de nuestro equipo de béisbol".

Durante la noche del martes 17 de marzo, la selección venezolana de béisbol profesional marcó un hito histórico tras derrotar al equipo de Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y coronarse como Campeón Mundial.

En este sentido, el ministro Cabello envió "un abrazo a cada pelotero, al manager, a todo el cuerpo técnico y a todos los que hicieron posible esta gran victoria".

La próxima transmisión del programa será la semana que viene, el miércoles 25 de marzo en su horario habitual.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube