Cambios en el gabinete: designan a Jacqueline Faría como titular de este ministerio

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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles la designación de Jacqueline Faría como la nueva ministra para el Transporte. El nombramiento busca dinamizar la gestión de la infraestructura y movilidad nacional en esta nueva etapa de gobierno.

​A través de su canal oficial en Telegram, la mandataria indicó que Faría asume la responsabilidad de "fortalecer este sector estratégico para el desarrollo nacional y el bienestar de los venezolanos", destacando su experiencia previa en la administración pública.

​Relevo en la cartera ministerial

​Rodríguez aprovechó la oportunidad para agradecer la gestión del V/A Aníbal Coronado, quien se desempeñaba como titular de esta cartera desde enero de 2026.

​"Mi agradecimiento al V/A Aníbal Coronado por su labor al frente de este Ministerio, quien irá a cumplir nuevas responsabilidades", expresó la presidenta encargada, sin especificar aún el próximo destino del funcionario saliente.

​Perfil de la nueva ministra

​Jacqueline Faría llega al Ministerio de Transporte tras haber liderado proyectos de envergadura en la capital y en la corporación Juntos Todo es Posible, lo que sugiere un enfoque centrado en la rehabilitación vial y la modernización del sistema de transporte masivo en todo el país.

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