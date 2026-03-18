Arriban al país 142 repatriados desde EEUU este 18 de marzo: detalles del vuelo

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El Gobierno de Venezuela recibió este miércoles a un grupo de 142 ciudadanos venezolanos procedentes de Miami, Florida.

El grupo de repatriados llegó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía en lo que representa el vuelo número 124 coordinado por las autoridades.

De acuerdo con la información oficial, la gestión busca ofrecer un entorno seguro para los ciudadanos que desean volver a su tierra tras haber permanecido en el exterior, bajo un esquema de cooperación internacional.

Detalles del vuelo 124

En este vuelo regresaron un total de 116 hombres y 15 mujeres. Además, el grupo incluyó a 11 menores de edad, desglosados en un adolescente y 10 niños, quienes fueron recibidos por los equipos de asistencia para facilitar su ingreso y atención inmediata.

Al aterrizar, los migrantes fueron atendidos por personal médico y representantes del Fondo Administrativo de Salud del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Durante este recibimiento, se realizaron chequeos generales y se entregaron medicamentos de forma gratuita para garantizar el bienestar de cada persona.

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