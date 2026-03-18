¿Quién es Gustavo González López? Nuevo Ministro de la Defensa

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó al general en jefe Gustavo González López como nuevo Ministro del Poder Popular para la Defensa y jefe de la Guardia Presidencial.
Delcy Rodríguez aprovechó el anuncio para reconocer la larga trayectoria del general Vladimir Padrino López, quien permaneció al frente del Ministerio de Defensa durante más de 11 años.
La mandataria expresó su gratitud por su lealtad y servicio al país, y aseguró que asumirá nuevas responsabilidades sin detallar cuáles serían.
En su mensaje oficial, Rodríguez afirmó: “Hoy he designado al G/J Gustavo González López como Ministro del Poder Popular para la Defensa”, destacando la importancia de esta reestructuración en la cúpula militar.
Perfil del nuevo Ministro de la Defensa
González López tiene una amplia trayectoria en organismos de seguridad y defensa, incluyendo su paso por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y cargos ministeriales previos.
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2006: inicia su carrera pública como presidente del Metro de Caracas
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2011: Hugo Chávez lo nombra comandante de la 5ª División de Selva y de la Milicia
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2013: pasa a retiro, pero es reincorporado poco después por el gobierno
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2014-2018: dirige el SEBIN por primera vez
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2015-2016: se desempeña como ministro de Interior, Justicia y Paz
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2019-2024: vuelve a liderar el SEBIN en una segunda etapa
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2015 en adelante: recibe sanciones de EEUU, Canadá y países europeos
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2024: sale del SEBIN y asume funciones en PDVSA
El nombramiento llega en un momento crítico, marcado por cambios en el gobierno y la reorganización de las fuerzas armadas, en un contexto de tensión tras la intervención estadounidense y la captura de Nicolás Maduro.
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