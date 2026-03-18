¿Ola de calor en Venezuela? Inameh reporta máximas de 36°C este miércoles: sepa más

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) advirtió sobre un marcado ascenso de las temperaturas en la zona costera de Venezuela para este miércoles 18 de marzo, con termómetros que alcanzarán un pico de 36°C en el estado La Guaira.

Mientras el litoral central experimenta un calor intenso, la Gran Caracas mantendrá un clima mixto con temperaturas máximas de hasta 30°C y probabilidades de lloviznas dispersas, especialmente en las zonas montañosas al final de la tarde.

El mapa del calor: 36°C en el Litoral

La zona costera central registrará hoy las temperaturas más altas de la región, según el pronóstico del Inameh.

En La Guaira, la sensación térmica será elevada debido a la combinación de radiación solar y humedad.

Por su parte, en los valles de Caracas, se espera un ambiente más templado con máximas que oscilarán entre los 28°C y 30°C, aunque el cielo se mantendrá parcialmente nublado durante gran parte del día.

A pesar de la estabilidad general en el país, el Inameh estima intervalos nubosos con lloviznas dispersas durante la mañana en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Bolívar, Amazonas, Los Andes, Zulia, este de Falcón, Carabobo y la Gran Caracas.

Para el período de la tarde y la noche, se proyecta un incremento en la nubosidad que traerá lluvias de intensidad variable.

Esta actividad será más frecuente en: Bolívar, Amazonas, Lara, Falcón, el estado Zulia y la Cordillera Andina.

En Caracas, la jornada inició con mantos nubosos que podrían repetirse hacia el final de la tarde.

No se descarta la presencia de lloviznas breves en las zonas montañosas, producto del transporte de humedad por los vientos alisios, lo que podría refrescar ligeramente la temperatura tras el pico de calor del mediodía.

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