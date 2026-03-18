ÚLTIMA HORA | Publicado en Gaceta Oficial el nuevo aumento del pasaje: así quedó

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El gobierno encargado de Delcy Rodríguez oficializó el pasaje urbano en Bs 100 mediante la Gaceta Oficial N° 43.335, monto inferior al solicitado por los transportistas (Bs 120). El ajuste busca normalizar el servicio tras un paro parcializado y confusiones por cobros en rutas urbanas y suburbanas.

De igual manera, en el caso de los sistemas de transporte como Metro, ferrocarril y operadoras de transporte público del Estado el pasaje se fija en Bs 80.

Ministro de Transporte se pronuncia sobre el paro

El pasado 16 de marzo, el ministro de Transporte, Anibal Coronado, se pronunció sobre el paro convocado por transportistas de la Gran Caracas, medida que fue rechazada por el funcionario, quien la calificó como un acto de "sabotaje".

"Por ahí intentaron sabotear, boicotear, apenas unas pocas líneas de transporte aquí en la ciudad de Caracas. Cumpliendo instrucciones de la presidenta Delcy Rodríguez, salimos a la batalla. Se destinaron todas las unidades de transporte de Metrobuses, Sitssa, compañeros de los jeeps, de la policía de Caracas y tránsito para minimizar lo que ellos quisieron ocasionar el día de hoy", expresó el ministro desde su despacho.

Coronado calificó el paro como un "fracaso". "Logramos movilizar a todos los usuarios para que se fueran a sus distintos lugares de trabajo.

Por último, convocó al diálogo a los transportistas para llegar a acuerdos. "Este gobierno siempre saldrá a la calle para hablar, y sobre todo para proteger y defender el usuario de Caracas".

Sobre el aumento del pasaje urbano, Coronado no dijo nada.

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