Nuevos precios de pasajes en rutas de La Guaira: comenzarán a regir este 17 de marzo

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El venidero martes 17 de marzo, entrará en vigencia las tarifas actualizadas para el transporte público en el estado costero de La Guaira.

El pasaje mínimo urbano se ubicará en los 100 bolívares

A pesar del aumento, se mantienen las protecciones para los sectores más vulnerables, tal como establece la normativa legal:

Adultos Mayores: Tienen 100% de exoneración .

Personas con Discapacidad: También disfrutan de la exoneración total del pago.

Estudiantes: Pagan solo el 50% del pasaje (Bs 50 en rutas urbanas), siempre que presenten su carnet actualizado o uniforme.

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