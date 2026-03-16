Paro de transporte este 16 de marzo: usuarios esperan hasta 2 horas por un autobús

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Este lunes se registró un paro de transporte, convocado por el gremio de conductores. Esto es una medida para pedir un aumento oficial del pasaje urbano, que por los momentos se mantiene en 60 bolívares.

2001 recorrió varios sectores de Caracas para conocer la situación.

Entre las declaraciones de los usuarios afectados, hay ciudadanos que esperaron entre 45 minutos y 2 horas por una unidad de transporte.

Según lo comentado en las calles, los transportistas solo prestan servicio en rutas cortas. Las rutas largas como de Antímano hasta Petare no ofrecen servicio, a menos que el pasaje se cancele en 100 bolívares.

¿Cuáles son las alternativas?

Parte de los pasajeros comentaron a 2001 que algunos camiones trasladaban a las personas hasta ciertos puntos de la ciudad. Igualmente, varias patrullas de la Policía Municipal, transportaban a los caraqueños a puntos céntricos, para que se les fuera más fácil trasladarse.

En La Hoyada, desde la parada que va hasta La Rinconada, los ciudadanos manifestaron que esperaron por 2 horas por una camioneta, sin embargo, solo había un camión prestando la asistencia para llevarlos más cerca de su destino.

También en La Hoyada, para la parada de Catia, se evidenció una cola de más de 30 personas, que, para las 10 de la mañana, llevaban más de una hora en la espera de una unidad de transporte.

Por otra parte, en El Cementerio, Mery Picos expresó que debía ir al Hospital Oncológico Padre Machado. Para regresar a su casa debe tomar un autobús.

Para el momento que fue entrevistada, había pasado una hora en la parada.

"Me va a tocar irme a pie", compartió la afectada.

Desde Capitolio hasta el Hospital de Vargas tampoco había registro de camionetas, ya que la mayoría solo llegaba hasta La Pastora.

Cabe destacar que los transportistas no dieron declaraciones sobre el paro o su exigencia de una aumento del pasaje.

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