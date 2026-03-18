¡Oficial! Ernesto Villegas abandona el PSUV: estos son los motivos tras su salida del partido

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Este miércoles, 18 de marzo, Ernesto Villegas Poljak solicitó formalmente ser retirado del registro de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

A través de una carta dirigida a Diosdado Cabello, secretario general de la organización, Villegas explicó que esta decisión responde a su intención de postularse como candidato al cargo de Defensor del Pueblo en el proceso de selección abierto por la Asamblea Nacional.

El actual funcionario detalló que, aunque se alejó de la militancia activa en marzo de 2024 para unirse al Movimiento Futuro, se mantenía sin actividad partidista desde septiembre de 2025. Por ello, buscó dejar clara su independencia para cumplir con los requisitos constitucionales que el cargo demanda.

Un camino fuera de la militancia política

Villegas recordó que se unió al PSUV en el año 2006 tras el llamado del expresidente Hugo Chávez. Sin embargo, enfatizó que para ejercer las funciones de la Defensoría del Pueblo, según los artículos 280 y 281 de la Constitución, es necesario actuar libre de directrices partidistas.

En su carta, también hizo referencia a los eventos del 3 de enero de 2026, describiendo una "agresión externa" que habría afectado al mandatario Nicolás Maduro. Según Villegas, este escenario obliga a una rectificación interna y a la recomposición de la soberanía nacional.

Actualmente, se desempeña en la coordinación de un programa de convivencia impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Agradecimiento a las bases del partido

Antes de finalizar su renuncia, el postulante expresó su gratitud hacia los dirigentes y, especialmente, hacia la militancia de base del PSUV por la confianza brindada durante sus años de servicio. Aseguró que, de resultar electo, trabajará con autonomía y apego estricto a la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo para servir a todos los ciudadanos por igual.

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