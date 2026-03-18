Inameh confirma lluvias en estas regiones de Venezuela para las próximas horas

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El reporte oficial del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) confirma para este miércoles 18 de marzo lluvias en ciertas regiones de Venezuela.

Al respecto, las primeras horas del día estarán marcadas por la estabilidad en la mayor parte del país; el calentamiento diurno y la humedad generarán un incremento notable de la nubosidad después del mediodía.

¿Dónde lloverá con más fuerza según el Inameh?

De acuerdo con el pronóstico del Inameh, se esperan precipitaciones en el eje occidental y el sur del país.

Las lluvias se sentirán con fuerza en Zulia y Los Andes, Lara,Falcón, Bolívar y Amazonas.

Situación en la Gran Caracas

Para el Distrito Capital y zonas aledañas (Miranda y La Guaira), el pronóstico indica una mañana despejada con sol intermitente, pero con una alta probabilidad de lloviznas rápidas y esporádicas al caer la tarde o durante las primeras horas de la noche.

Igualmente, para las próximas seis horas próximas en buena parte de Venezuela, habrá nubosidad parcial; sin embargo, se estiman áreas nubladas productoras de lluvias o lloviznas en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, este de Sucre, sur de Bolívar, Amazonas, Gran Caracas, Carabobo, este de Falcón, Los Andes y Zulia.

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