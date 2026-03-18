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Delcy Rodríguez decreta día de júbilo nacional no laborable este 18 de marzo: estas son las excepciones

El equipo venezolano logró la proeza más grande en su historia al derrotar 3-2 a los Estados Unidos

Por Genesis Carrillo
Martes, 17 de marzo de 2026 a las 11:40 pm
Delcy Rodríguez decreta día de júbilo nacional no laborable este 18 de marzo: estas son las excepciones

En un ambiente de euforia tras el desempeño de la selección nacional de béisbol, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció que este miércoles 18 de marzo será Día de Júbilo Nacional no laborable en todo el territorio venezolano.

La medida busca permitir que la población, y especialmente la juventud, celebre el hito deportivo alcanzado por el país.

“He decidido decretar mañana como Día de Júbilo Nacional, no laborable (...) para que nuestra juventud salga a las calles, a las plazas, a los parques y a las canchas a festejar”, expresó Rodríguez a través de los medios oficiales.

Este martes, el Team Beisbol Venezuela logró la proeza más grande en su historia al derrotar 3-2 a los Estados Unidos para consagrarse campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026, para el júbilo de todo el país.

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