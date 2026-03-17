Nuevo listado de personal jubilado del Ministerio de Educación: consulte aquí

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Este martes dieron a conocer el nuevo listado de jubilaciones del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE).

La orden ya es ley y está debidamente registrada para que los nuevos jubilados puedan proceder con sus trámites de cobro de prestaciones y sobrevivencia:

De acuerdo a la Gaceta Oficial N° 43.330.de fecha del 06 de marzo de 2026, este listado incluye a personal Docente, Administrativo y Obrero.

Para agilizar la búsqueda, toma en cuenta lo siguiente:

Los nombres y cédulas comienzan a aparecer a partir de la página N° 16 de la Gaceta mencionada.

Si descargas el archivo en tu teléfono o computadora, usa la función "Buscar" (la lupa o Ctrl + F ) e ingresa tu número de cédula para no tener que leer nombre por nombre.

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:24a963bb-65f5-453b-8050-f4c336bdcdac

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