Rodríguez Zapatero regresa a Venezuela para dar seguimiento al proceso de amnistía

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Este martes regresó al país el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, para apoyar en el proceso de amnistía a presos políticos.

Fuentes del Parlamento le dijeron a EFE que Rodríguez Zapatero, quien visitó el país hace un mes, participa en una reunión encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), el chavista Jorge Rodríguez, en Caracas, sobre la amnistía, aprobada en febrero por el Legislativo y que ha permitido la concesión de libertad plena a más de 7.700 personas, de acuerdo con cifras oficiales.

El encuentro se celebra en el Palacio Federal Legislativo, sede de la AN, con la participación de diputados, miembros de la comisión especial creada con el fin de hacer seguimiento a la amnistía y revisar casos no contemplados en la normativa.

La ley fue aprobada el 19 de febrero para los procesos de presos políticos desde 1999.