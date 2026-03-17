¿Vuelos de bajo costo a Dominicana? La aerolínea que busca conectar con Venezuela

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La aerolínea dominicana de precios bajos, Arajet, ha dado el primer paso formal para desembarcar en el mercado venezolano.

La compañía solicitó oficialmente ante la Junta de Aviación Civil (JAC) de República Dominicana los permisos necesarios para establecer conexiones directas entre sus centros de operaciones en Santo Domingo y Punta Cana hacia tres de las principales ciudades de Venezuela.

De recibir el visto bueno de las autoridades de ambos países, la aerolínea proyecta encender sus motores en territorio venezolano a partir del próximo mes de julio, reportó en sus redes sociales la cuenta dgaviación.

Las rutas: Conectividad estratégica

El ambicioso plan de expansión de Arajet busca cubrir no solo la capital venezolana, sino también importantes puntos comerciales y turísticos del occidente y centro del país.

La solicitud contempla vuelos desde los hubs dominicanos hacia:

Caracas (Aeropuerto Internacional de Maiquetía).

Maracaibo (Aeropuerto Internacional La Chinita).

Valencia (Aeropuerto Internacional Arturo Michelena).

Para estas rutas, la aerolínea ha propuesto una operación inicial de dos frecuencias semanales por cada trayecto.

Los vuelos se realizarán en su moderna flota de aeronaves Boeing 737-MAX 8, las cuales cuentan con una capacidad de 185 asientos.

Aunque la solicitud ya está en manos de la JAC, el inicio de las operaciones depende de la celeridad en la obtención de los permisos por parte del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) en Venezuela y las autoridades dominicanas.

La estimación de la aerolínea es que el proceso administrativo culmine a tiempo para inaugurar los vuelos en julio de 2026, coincidiendo con la temporada alta de vacaciones escolares y de verano.

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