Alerta del Inameh: lluvias y actividad eléctrica sobre estas regiones de Venezuela para las próximas horas

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este martes predominará la estabilidad atmosférica con cielos parcialmente despejados en gran parte de Venezuela.

No obstante, el organismo advirtió sobre un cambio en las condiciones durante la tarde, previendo un aumento de la nubosidad con precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica, especialmente en las entidades del sur, el occidente y la región zuliana.

Lluvias y actividad eléctrica sobre estas regiones de Venezuela para las próximas horas

De acuerdo con el Inameh, durante las primeras horas del día, el centro y norte del país disfrutarán de cielos despejados.

Sin embargo, la humedad transportada por los vientos alisios generará lloviznas dispersas en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Los Andes y el sur del Lago de Maracaibo, Sucre, montañas de Miranda, La Guaira y el este de Falcón.

¿Cómo será el clima para la tarde y noche?

A partir del mediodía, el calentamiento diurno activará núcleos nubosos responsables de lluvias más fuertes.

El Inameh destaca que la actividad eléctrica será percibida en Bolívar, Amazonas, región de los Andes y estado Zulia.

También se esperan chubascos al norte de la Guayana Esequiba y el sur de Delta Amacuro.

Para el resto del territorio nacional, incluyendo los Llanos y la región Central, se mantendrá un cielo de parcial a despejado.

Estas condiciones de estabilidad son típicas de la temporada, aunque las autoridades recomiendan precaución en las zonas donde se prevé actividad eléctrica para evitar incidentes relacionados con descargas atmosféricas.

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