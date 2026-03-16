¿Quiénes aspiran a la Defensoría y la Fiscalía? AN revela nombres de los preseleccionados

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El Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano de la Asamblea Nacional (AN) hizo pública este lunes la lista oficial de ciudadanos y ciudadanas postulados para ocupar los cargos de Fiscal General de la República y Defensor del Pueblo.

Amparados en el artículo 279 de la Constitución y el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, el comité inicia ahora la fase de revisión de perfiles para seleccionar a los funcionarios que ejercerán estas responsabilidades claves en el Estado venezolano.

73 nombres bajo la lupa para la Fiscalía

La lista de postulados para el cargo de Fiscal General cuenta con un total de 73 aspirantes. Este grupo incluye abogados de carrera, figuras con trayectoria en la administración pública y académicos.

El proceso de evaluación se centrará en verificar la solvencia moral, la trayectoria profesional y el cumplimiento de los requisitos constitucionales, como poseer un título de abogado con al menos 15 años de graduado y haber ejercido la judicatura o el derecho con distinción.

Defensoría del Pueblo: El enfoque en derechos humanos

De manera simultánea, se presentó el listado para el cargo de Defensor o Defensora del Pueblo.

En este apartado, el Comité buscará perfiles con una probada vocación en la promoción y protección de los derechos humanos.

Tras la publicación de estos nombres, se abre el lapso para que la ciudadanía pueda presentar objeciones o impugnaciones fundamentadas contra cualquiera de los candidatos, garantizando la transparencia del proceso.

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