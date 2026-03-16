Pronóstico Inameh: lluvias con actividad eléctrica en estas regiones de Venezuela

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este lunes prevalecerán las condiciones atmosféricas estables en gran parte del territorio nacional, con cielos mayormente despejados.

No obstante, el organismo advirtió que durante la tarde y noche se espera un incremento de la nubosidad que dará paso a precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica, afectando principalmente a los estados del sur y la región andina.

Lluvias con actividad eléctrica en estas regiones de Venezuela

Durante las primeras horas de la mañana, la humedad transportada por los vientos alisios generará mantos nubosos responsables de lluvias o lloviznas dispersas en: Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro y Guayana Esequiba.

De igual modo, según el Inameh, en Los Andes y el sur del lago de Maracaibo.

Por otra parte, no se descartan precipitaciones aisladas al este de Sucre, La Guaira, Miranda y Falcón.

¿Cuál es el pronóstico para la tarde y noche?

A medida que avance el día, el calentamiento diurno y los efectos del viento en los niveles altos de la troposfera propiciarán el desarrollo de núcleos convectivos. El Inameh destaca que la actividad eléctrica será más frecuente en el sur de Amazonas, Bolívar, Guayana Esequiba, Piedemonte Barinés y los Andes, donde podrían registrarse chubascos de corta duración.

¿Cómo estará el clima en Caracas, Aragua, Carabobo?

Para los habitantes de la región Central y los Llanos, el reporte indica que predominará un cielo de parcial a despejado durante la mayor parte de la jornada.

Esta estabilidad es producto de la persistencia de una dorsal anticiclónica que impide el desarrollo de grandes nubes de tormenta en el centro-norte del país.

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