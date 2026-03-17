¡EXTRAOFICIAL! periodista Margarita Oropeza revela de cuánto sería el aumento salarial: montos y fecha

Suscríbete a nuestros canales

La periodista Margarita Oropeza compartió en su programa Abriendo Puertas transmitido por Venevisión lo que sería un posible aumento salarial.

Oropeza estaba acompañada del diputado ante la Asamblea Nacional, Luis Florido, el secretario de la Federación de Trabajadores de la Salud Pablo Zambrano, el politólogo Reinado Sifuentes y el economista Luis Crespo.

El programa fue transmitido este domingo 15 de marzo, en el cual se tocaron ciertos temas, con el ajuste salarial como el principal.

¿Cuál sería el posible aumento salarial?

La periodista informó de manera extraoficial que maneja la siguiente información para un aumento del salario mínimo que sería el 1ro de mayo:

Entre 80 y 100 dólares para toda la administración pública.

10 % por especialidad.

15 % por maestría.

20 % por doctorado.

Florido expresó que el país necesita de un aumento salarial para mejorar la calidad de vida del venezolano. Por su parte, Zambrano destacó que la prioridad para cualquier cambio debe ser el trabajador.

Ajuste de bonos

El viernes 13 de marzo se conoció sobre un aumento en el Ingreso por la Guerra Económica:

Trabajadores activos de la administración pública: $ 150 a la tasa del Banco Central de Venezuela.

Jubilados: $ 133.

$ 133. Pensionados: $ 58.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube