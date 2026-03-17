¿Continuará este martes el paro de transporte en Caracas? Gremialista ofrece balance de resultados

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El presidente de la Central Única de Autos Libres y por Puesto, José Luis Montoya, aseguró que el sector transporte acató en un 90% el paro convocado para este lunes 16 de marzo, con el fin de presionar por un incremento en la tarifa del pasaje urbano.

“Es un paro que prácticamente se ha cumplido desde la mañana; muchos han aprovechado para hacer mantenimiento. Muy pocas líneas no lo acataron, pero la gran mayoría sí se sumó”, indicó Montoya en entrevista para Unión Radio.

Exigencias del sector

El dirigente gremial insistió en que el pasaje debe recibir un incremento del 100%, por lo que solicitan que el monto se fije en 120 bolívares (aproximadamente 30 centavos de dólar).

Montoya enfatizó que la paralización estaba pautada únicamente para este lunes; no obstante, adelantó que en los próximos días realizarán una asamblea general para evaluar los resultados de la medida y definir las próximas acciones del gremio.