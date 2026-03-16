Aumento salarial en Venezuela: Fentrasep se pronuncia sobre el incremento del Ingreso de Guerra Económica

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El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público (Fentrasep), Franklin Rondón, afirmó que el reciente aumento del Bono de Guerra Económica, el cual pasó de 120 a 150 dólares, no cubre las necesidades de la ciudadanía.

“¿Alcanza el salario que tenemos en la administración pública?, No alcanza. ¿Alcanza el anuncio que hizo la presidenta encargada? La gente está consciente que no alcanza (…) entendemos que hay que hacer un esfuerzo mayor el Estado venezolano en hacer unos ajustes progresivos, pero que los haga. No se nos va a ir por otra vía lo que es un reclamo al derecho laboral», indicó, citó Banca y Negocios

Insistió en que el ajuste de la bonificación “no va a solucionar el problema de los trabajadores y no satisface las expectativas”,

En tal sentido, se refirió a las manifestaciones y protestas de las personas y sectores laborales para solicitar incremento salarial son claras.

“Manifieste cívicamente, democráticamente su descontento porque es un derecho ante la Constitución de la República”, enfatizó.

“Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado con lo que es un reclamo justo con lo que sería prestarse para que se genere algún tipo de situación de inestabilidad porque la situación está bien delicada”, dijo Rondón.