Venezuela responde a las palabras de Volker Türk: Así es difícil sostener una cooperación técnica

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El canciller de Venezuela, Yván Gil, reaccionó este lunes a las declaraciones del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

A través de Telegram, Gil lo acusó de tener un "sesgo inmoral" y de actuar como una "caja de resonancia de falsedades".

Segú el alto comisionado de la ONU, no ha recibido de las autoridades de Venezuela una lista oficial de los presos liberados ni permisos para visitas.

Comunicado íntegro a continuación:

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos insiste en una narrativa parcializada hacia nuestro país, repitiendo acusaciones infundadas y omitiendo deliberadamente el impacto de las medidas coercitivas unilaterales sobre los derechos del pueblo venezolano.

Definitivamente le cuesta desprenderse de la agenda del extremismo en Venezuela. Por el contrario, y a pesar de las graves violaciones de los dddhh en el planeta, el opta por su sesgo inmoral contra Venezuela.

Así se hace difícil sostener una cooperación técnica seria cuando su oficina termina actuando como caja de resonancia de falsedades. En Venezuela el camino es la paz y la convivencia; quienes quieran contribuir con respeto serán bienvenidos

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