Conindustria se pronuncia sobre el aumento salarial en Venezuela: estas son las condiciones necesarias del sector para el ajuste

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Tito López, presidente de Conindustria, analizó en exclusiva para 2001 el posible desempeño del sector industrial en este 2026, los sectores con proyecciones más favorables y las expectativas ante un eventual aumento salarial en Venezuela.

López señaló que la percepción del empresariado comenzó a cambiar en este primer trimestre de 2026 debido a factores políticos y técnicos.

Uno de los puntos que genera mayor expectativa en el gremio es el anuncio de la revisión de 29 leyes vinculadas al sector productivo y económico.

Para el presidente de Conindustria, este movimiento es visto como una señal positiva que podría simplificar el ecosistema empresarial.

"Es un paso en la dirección correcta", afirmó López a 2001.

¿Cuáles son las expectativas de un posible aumento salarial en 2026?

Conindustria expresa que un debate sobre el aumento salarial es prioritario, pero debe abordarse con responsabilidad técnica.

López señaló que la revisión de los beneficios socioeconómicos y de la Ley Orgánica del Trabajo debe caminar a la par de un incremento en la producción nacional.

El vocero explicó que un ajuste que no esté respaldado por productividad y apalancamiento financiero podría desequilibrar el sistema económico, afectando especialmente al sector público, que cuenta con más de 3 millones de empleados y 5 millones de pensionados.

En este sentido, hizo un llamado a retomar las reuniones tripartitas (Ejecutivo, sindicatos y sector privado) para discutir mejoras que favorezcan a toda la población con una mejor calidad de vida.

El sector con las mejores proyecciones

De acuerdo al presidente de Conindustria, el sector con mayores expectativas para 2026 es petroquímica.

"La entrada de multinacionales para aumentar la producción de crudo generará una sinergia con el sector químico, de construcción, inmobiliario y de transformación de metales", afirmó.

El objetivo es que la renta petrolera se diversifique para generar empleos masivos y fortalecer la educación universitaria y básica, lo que también impactara en otros sectores industriales.

Conindustria prevé un crecimiento de dos dígitos, ubicado entre el 12% y el 12,7%, siempre que las políticas públicas se alineen con el desarrollo petrolero.

Cabe destacar que en los últimos años, los sectores de alimentos y fármacos fueron los que lideraron el crecimiento industrial en el país.

Las demandas del sector

El gremio ve con buenos ojos la revisión de 29 leyes vinculadas al sector económico. A través del Congreso de Economía Productiva, los industriales mantienen un diálogo con diversos ministerios para simplificar trámites, revisar aranceles y asegurar que la producción nacional compita en igualdad de condiciones con los productos importados.

"Todo lo que venga a sumar al sector productivo será positivo. Seguiremos revisando constantemente el marco legal para que la industria sea el motor que recupere la calidad de vida de todos los venezolanos", compartió Tito López.

Conindustria pide tecnología, envases, etiquetas y servicios de forma constante para no interrumpir la cadena de producción.

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