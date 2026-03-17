Delcy Rodríguez envía este mensaje a la selección venezolana del Clásico Mundial de Béisbol

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En un clima de unidad nacional sin precedentes, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, expresó este martes su respaldo total a la selección nacional de béisbol, que disputará este martes la gran final del Clásico Mundial 2026 frente a su similar de Estados Unidos.

Desde un acto escolar en la ciudad de Caracas transmitido por la señal de VTV, la mandataria destacó la relevancia de este encuentro, siendo la primera vez que la novena venezolana logra clasificarse a la instancia final de este certamen de élite.

“A los equipos les deseo lo mejor, pero al equipo de Venezuela junto a ustedes les decimos: arriba Venezuela, que gane Venezuela. Vamos a ligar a Venezuela”, expresó Rodríguezo.

La Vinotinto de béisbol llega a esta instancia tras vencer 4-2 a Italia en una emocionante semifinal disputada el pasado lunes.

El equipo venezolano buscará alzar el trofeo de campeón este 17 de marzo, en el LoanDepot Park de Miami, el mismo escenario donde superó a la novena europea.