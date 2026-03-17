Pdvsa redefine su liderazgo: así quedó la actualización en los cuerpos de sus filiales principales

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Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) realizó una reestructuración estratégica en la dirección de sus filiales en Estados Unidos, incluyendo PDV Holding, Citgo Holding Inc. y Citgo Petroleum Corp., con el objetivo de fortalecer la gestión de sus activos clave en el exterior.

El nombramiento más destacado fue el de Asdrúbal Chávez Jiménez como presidente de las tres filiales, quien asumirá la coordinación de las operaciones estratégicas y la supervisión general de estas empresas.

Además, fueron incorporados como nuevos directores Nelson José Ferrer Sánchez, Alejandro José Escarrá Gil y Ricardo Javier Gómez Rincón, reforzando así la estructura directiva.

El regreso de Chávez a la presidencia de estas filiales coincide con un respaldo legal reciente en Estados Unidos al gobierno venezolano, ya que el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado presentaron una carta ante una corte federal de Nueva York que valida la representación de Delcy Rodríguez como jefa de Estado en asuntos relacionados con activos venezolanos, incluido Citgo.

Expertos señalan que esta actualización directiva permitirá a PDVSA proteger sus intereses, garantizar la continuidad operativa y consolidar su liderazgo en el mercado internacional, alineando las decisiones estratégicas con la política energética del país.

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