Delcy Rodríguez reabre escuela en El Paraíso: así quedó la Escuela Técnica Industrial Luis Razetti

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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lideró la entrega de la rehabilitación integral de la Escuela Técnica Industrial Luis Razetti, ubicada en el sector La Quebradita de la parroquia El Paraíso.

Durante la actividad, se destacó que el plantel fue completamente recuperado con apoyo de la Corporación Juntos Todo es Posible, lo que permitió optimizar sus espacios y adecuarlos para la formación académica y técnica de los estudiantes.

La Luis Razetti es considerada una institución clave para la capacitación en áreas productivas, por lo que su reactivación busca fortalecer la preparación de jóvenes en oficios y especialidades necesarias para el desarrollo del país.

Asimismo, las autoridades subrayaron que las escuelas técnicas cumplen un papel fundamental en el impulso del sector socioproductivo, al formar talento humano capacitado para incorporarse al mercado laboral.

Con esta entrega, el Ejecutivo refuerza su estrategia de recuperación de centros educativos, apostando por una educación técnica de calidad que contribuya al crecimiento económico y social de Venezuela.

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